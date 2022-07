In arrivo anche a Sassuolo i fondi per il contrasto alla dispersione scolastica

In arrivo anche a Sassuolo i fondi per il contrasto alla dispersione...

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nei giorni scorsi ha firmato la distribuzione della prima tranche di finanziamenti volti al contrasto di dispersione scolastica e povertà educative. Un piano da 1,5 miliardi di euro che andrà avanti fino al 2026.

“Anche nel territorio cittadino di Sassuolo – precisa l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione Alessandra Borghi – arriveranno direttamente alle scuole oltre 600mila euro a favore di ben quattro istituti scolastici. I principali obiettivi degli interventi da attuare da parte delle istituzioni scolastiche saranno il potenziamento delle competenze di base a partire dal primo ciclo e con particolare attenzione alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti, che presentino fragilità negli apprendimenti”.

In ottemperanza al decreto che prevede oltre ad un approccio inclusivo lo specifico raccordo con le risorse del territorio, il Comune di Sassuolo attraverso l’Assessorato all’Istruzione e in raccordo con i servizi alla persona e le associazioni, si pone a completa disposizione delle scuole per la progettazione di percorsi inclusivi e per il miglioramento della didattica curricolare ed extracurricolare delle istituzioni scolastiche in un’ottica di attenta personalizzazione dell’apprendimento.

Nei criteri di spesa il decreto ministeriale precisa infatti che istituzioni scolastiche beneficiarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica e delle indicazioni del PNRR e della normativa di riferimento ,debbano promuovere “attività di co-progettazione e cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli apprendimenti”.

Gli istituti di Sassuolo che riceveranno i finanziamenti sono: