Operazione contro il traffico di droga, 5 misure cautelari in corso di esecuzione a Reggio Emilia

La Polizia di Stato, sta dando esecuzione a cinque misure cautelari personali detentive (quattro misure della custodia cautelare in carcere ed una degli arresti domiciliari) emesse dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica. Ai destinatari dell’odierna misura cautelare sono state contestate, complessivamente, 1467 cessioni di sostanza stupefacente tipo cocaina o hashish.

Quattro destinatari di misura sono stati catturati ed arrestati, in città e provincia, dagli uomini della Questura reggiana; sono in corso le ricerche di un ulteriore destinatario del provvedimento emesso dal GIP.

L’operazione ha preso il via, nel 2021, dal monitoraggio dell’attività di spaccio nell’area del centro cittadino e, in particolare, dell’area della stazione ferroviaria e del sottopasso pedonale di via Roma ove gli investigatori della Squadra Mobile avevano rilevato un punto di ritrovo di noti assuntori cittadini.

Lo sviluppo dell’attività investigativa ha consentito di documentare, in città e provincia, un capillare traffico di sostanza stupefacente tipo eroina, cocaina ed hashish; nel corso delle indagini la Polizia di Stato ha proceduto ad arrestare, in flagranza di reato di detenzione o cessione di sostanza stupefacente, undici persone ed a sequestrare, complessivamente, 150 grammi di cocaina, un etto di hashish e 50 grammi di eroina nonché oltre 38.100 euro contanti.

La materiale esecuzione degli arresti in flagranza, in sei casi, su autorizzazione della Procura della Repubblica ed all’interno di un consolidato piano di contrasto al traffico di sostanza stupefacente, era stata differita; il ricorso allo strumento dell’arresto differito ha consentito di proseguire l’attività di indagine rinviando la materiale apprensione degli arrestati così da non arrecare danno al proficuo proseguimento dell’attività di indagine.

Nel corso delle esecuzioni delle misure cautelari è stato arrestato un ulteriore soggetto sorpreso a detenere, in auto, due etti di hashish; nella circostanza si procedeva, anche, al sequestro di ottocento euro contanti anch’essi rinvenuti in auto.

In sede di perquisizione è stata rinvenuta, anche, dello stupefacente tipo cocaina e della sostanza in polvere dal colore bianco, del peso di 40 grammi circa, sulla quale sono in corso accertamenti per determinare l’eventuale natura.

Oltre alle misure cautelari personali è stato disposto dal GIP, anche, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di due veicoli (un’auto ed uno scooter) utilizzati, nella impostazione accusatoria, per gestire il traffico di sostanza stupefacente.