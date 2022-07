Riapre il Mercatino del libro al centro giovanile di Via Cassoli a Reggio Emilia

Torna anche quest’anno il Mercatino del libro di Via Cassoli 1, lo spazio di Reggio Emilia interamente dedicato ai giovani (il cui nome indica l’indirizzo), dove sarà possibile comprare e vendere libri di testo delle scuole medie e superiori.

Il servizio di compravendita di testi scolastici è un progetto ormai consolidato, giunto alla sua settima edizione e costituisce un’importante opportunità per le famiglie.

Nonostante le difficoltà per l’emergenza sanitaria, l’edizione dello scorso anno ha totalizzato numeri altissimi: 1.894 utenti hanno contattato il Mercatino (quasi il 70% in più rispetto all’edizione 2020), 816 ragazzi hanno usufruito del servizio, riuscendo ad acquistare o vendere almeno un libro, mentre sono 7.169 i libri totali movimentati durante tutto il periodo di apertura.

Il progetto è promosso dalla Rete delle associazioni giovanili di Via Cassoli 1 in collaborazione con il servizio Officina educativa del Comune e, dal 2021, con il coinvolgimento dei Servizi sociali.

Da quest’anno inoltre il Mercatino raddoppia in regione: i gestori hanno proposto un progetto gemello a Modena, aperto da luglio 2022, gestito dal Centro di aggregazione giovanile Happen, in Strada nazionale Canaletto Sud 43L, Modena, con il supporto dei giovani del Mercatino di Reggio Emilia.

Il progetto, che si propone come aiuto alle famiglie nel compensare il caro libri e nel rendere l’istruzione più accessibile, ha il valore aggiunto di essere gestito interamente da giovani, la maggior parte dei quali volontari, che credono e danno concretezza a valori e ideali di mutuo soccorso, impegno sul territorio e partecipazione giovanile.

Nella scorsa edizione il Mercatino è stato possibile, infatti, grazie all’impegno di decine di volontari “Giovani Protagonisti” di età compresa tra i 16 e 27 anni. Anche quest’anno il gruppo di volontari si sta formando e accoglie volentieri nuovi giovani che abbiano voglia di partecipare al progetto nel corso dell’estate.

HANNO DETTO – “La continuità e i buoni risultati del Mercatino del libro usato, cioè a costi sostenibili, fanno di questa iniziativa un vero servizio per l’accessibilità e il diritto allo studio”, ha detto l’assessora a Educazione e Conoscenza Raffaella Curioni, presentando l’edizione 2022 del Mercatino.

“E questo servizio, che quest’anno si allarga alla vicina Modena – ha aggiunto – lo dobbiamo a una rete di giovani che si sono messi in gioco volontariamente, riunendo le loro capacità qui nel centro di Viacassoliuno. Il loro lavoro è prezioso non solo per il reperimento, la selezione e la diffusione dei libri a prezzi accessibili generando un aiuto alle famiglie rispetto al caro-libri, ma anche perché la loro presenza e disponibilità costituisce un punto di riferimento per altri giovani, un punto di contatto importante prima di tutto per quei ragazzi che in questi anni di pandemia e isolamento forzato, hanno manifestato, come naturale, qualche fragilità in più. Come vediamo, la stessa rete giovanile, che fa riferimento al centro di Viacassoliuno con 7 associazioni, si rinnova: i gestori cambiano, si affacciano altri amici e collaboratori. Anche questo è un segno di vitalità e partecipazione importante sul piano sociale e delle relazioni. A loro va il nostro grazie”.

Leonardo Gobetti, responsabile del Mercatino del libro 2022 e Luca Contalbo vicepresidente dell’Associazione giovani in Europa (Age) hanno fornito i dettagli sul Mercatino: quali testi offre, come vi si accede, le modalità di approvvigionamento e compravendita dei libri. Un lavoro, quello dell’approvvigionamento, che dura in realtà tutto l’anno e un progetto, per il futuro, che da Reggio Emilia e dopo Modena conta di estendersi a Bologna e Parma.

IL MERCATINO – Il Mercatino del libro di Reggio Emilia, aperto solo da luglio a settembre, si occupa di compravendita di libri scolastici usati per scuole medie e superiori. Ogni utente può portare i propri libri scolastici usati che verranno presi in conto vendita. Il saldo dei libri venduti sarà versato all’utente a settembre: ad ogni volume sarà corrisposto il 35% del prezzo di copertina. Il costo per chi vuole comprare un libro usato è al 55% del valore originario. La differenza del 20% sarà utilizzata per finanziare il Mercatino del libro del 2023 e, se possibile, investita in progetti legati all’istruzione e ai giovani.

Il costo per coloro che usufruiranno del servizio è di 2 euro, cifra che consente di far fronte alle spese di gestione del Mercatino stesso. Inoltre, per una migliore organizzazione, anche quest’anno i vari servizi del Mercatino saranno fruibili solo previo appuntamento, che potrà essere fissato tramite i canali social, via email oppure telefonicamente, solo durante i giorni e gli orari di apertura.

I giorni di apertura del Mercatino sono: martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18,30.

I periodi di apertura del mercatino sono: per il ritiro e la vendita di libri dal 12 luglio al 30 luglio e dal 16 al 27 agosto. Dal 30 agosto al 10 settembre, sarà effettuata la sola vendita dei volumi, mentre dal 13 al 24 settembre, oltre alla vendita saranno restituiti i libri invenduti e verrà liquidato agli utenti il saldo per i testi venduti.

Per info: pagina Facebook: https://www.facebook.com/IlMercatinoDelLibroRE/; Instagram: @ilmercatinodellibrore; email: info@ilmercatinodellibro.com; telefono: +39 3515472756 dal 12 luglio, solo nei giorni e negli orari di apertura del Mercatino.

LA RETE DI VIA CASSOLI 1 – Viacassoliuno è una sperimentazione avviata nel 2018 dall’Officina Educativa-ufficio partecipazione giovanile e benessere del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con una rete di associazioni giovanili reggiane, che ha sede nello spazio sottratto al gioco d’azzardo, riqualificato dall’Amministrazione comunale e messo a disposizione dei giovani.

Attualmente la Rete, di cui è capofila l’Associazione Giovani in Europa (Age), è composta da 7 associazioni giovanili del territorio e dal Laboratorio avanzato di cittadinanza, impegnati in diversi ambiti e progetti che spaziano dal contrasto alla mafia e sviluppo della legalità all’animazione territoriale tramite sensibilizzazione al volontariato, dalla partecipazione attiva degli studenti ad attività culturali, artistiche, formative. Fra gli obiettivi primari di questa aggregazione c’è la promozione di progetti a beneficio dei giovani e della città, come lo stesso progetto del Mercatino del libro, con l’auspicio di avvicinare i ragazzi al mondo dell’associazionismo e del volontariato.