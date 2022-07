Due arresti ieri dei carabinieri, uno a Bologna e l’altro a San Lazzaro

I Carabinieri della Stazione Bologna, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno arrestato un 39enne marocchino, disoccupato, pluripregiudicato, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato tradotto in carcere per espiare la pena di 2 mesi di reclusione perché ritenuto colpevole della violazione del reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 (spaccio di sostanze stupefacenti). Il fatto risale all’aprile del 2013, allorché in occasione di un controllo nel centro di Bologna fu trovato in possesso di un quantitativo di hashish.

I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena, nella mattinata di ieri, hanno tratto in arresto un italiano 71enne, nativo di Ferrara, libero professionista, pregiudicato, in ottemperanza ad un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna. L’uomo è stato tradotto in carcere per espiare la pena detentiva di anni 5 e mesi 2 di reclusione, perché ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta e altri reati di natura finanziaria correlati, commessi nella città di Ferrara tra il mese di marzo 2009 e quello di dicembre 2010. All’epoca dei fatti l’imprenditore gestiva una società deputata al commercio di auto usate, successivamente condotta al fallimento.