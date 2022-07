Diramazione per Ravenna, chiuso per una notte lo svincolo Fornace Zarattini

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita, dalle 22:00 di mercoledì 13 alle 6:00 di giovedì 14 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.