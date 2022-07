Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 11 luglio 2022

Sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti al primo mattino sul ferrarese. Nelle ore più calde della giornata temporanei addensamenti lungo i rilievi con scarsa possibilità di isolati e brevi rovesci sull’Appennino centro-occidentale. Dissolvimento della nuvolosità in serata. Temperature minime comprese tra 19 e 22 gradi. Massime in locale diminuzione con valori tra 26/28 gradi della costa e della Romagna e 30/32 gradi delle pianure emiliane.

Venti deboli, prevalentemente dai quadranti orientali . Moderati orientali sul mare e sulla costa con ulteriori rinforzi in prima mattinata. Mare molto mosso in mattinata o temporaneamente agitato al largo, con moto ondoso in attenuazione dalle ore pomeridiane.