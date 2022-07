San Felice: risolto il contratto di appalto per i lavori del Municipio

Lo scorso 30 giugno il Comune di San Felice sul Panaro ha risolto il contratto di appalto con la Cooperativa Edile Artigiana di Parma che si era aggiudicata i lavori di restauro della sede municipale di via Mazzini. Il provvedimento è stato assunto in seguito alle gravi inadempienze contrattuali della ditta aggiudicataria. L’Ufficio comunale è al lavoro per consentire, nel minor tempo possibile, il proseguo dei lavori del municipio con un’altra impresa.