Scandiano, bando per 2 posti ai Servizi demografici

Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha pubblicato due bandi, per conto del Comune di Scandiano, al fine di acquisire la disponibilità di personale per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, tramite la mobilità volontaria tra enti, di 1 istruttore direttivo amministrativo (cat. D) e di 1 istruttore amministrativo (cat. C). Entranbe le figure saranno assegnate ai Servizi demografici del Comune di Scandiano.

I bandi sono pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia. Le domande, in carta libera e in conformità al fac-simile allegato al bando, vanno presentate entro le 13 di sabato 13 agosto direttamente all’Ufficio protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia presso il Comune di Scandiano (corso Vallisneri 6, 42019 Scandiano) oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite fax al numero 0522.1753059 o ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo unione@pec.tresinarosecchia.it (le domande saranno accettate solo se provenienti da una casella di posta elettronica certificata).

Il competente dirigente del Comune di Scandiano, coadiuvato da altro collaboratore, esaminerà le domande pervenute formando un ordine di graduatoria dei candidati giudicati potenzialmente idonei per ognuno dei due profili ricercati, distinguendo, eventualmente invitandoli ad un colloquio per approfondire il livello delle competenze professionali possedute, il curriculum vitae e le motivazioni della richiesta.