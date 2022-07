Parte il sondaggio del Comune sulla valorizzazione del Centro di Carpi

Continua il percorso partecipato sulla valorizzazione commerciale del Centro storico promosso dal Comune: conclusa la prima fase del lavoro di ascolto, con interviste che hanno coinvolto una trentina di persone tra operatori economici e cittadini portatori di interesse del centro storico, parte ora una fase che chiama in causa in modo diretto residenti e fruitori. Da oggi è possibile infatti compilare un questionario on-line pubblicato fino al 31 agosto sulla pagina iniziale del sito Internet comunale. Sedici domande semplici a risposta diretta per un sondaggio sugli indici di gradimento del servizio commerciale di vicinato, in Centro storico.

«Dopo aver incontrato e ascoltato gli operatori del settore, ora è il momento dei cittadini – spiega la Vice-sindaco e Assessore alla Promozione del centro storico Stefania Gasparini – Il Centro storico è di tutti, ed è importante che tutti possano far sentire la propria voce. Il questionario è molto semplice, presenta domande che vanno dall’analisi dello stato di fatto alle proposte concrete per una rete commerciale del centro storico sempre più vicina ai desideri e alle aspettative di residenti e clienti. Invito tutti a partecipare, bastano pochi minuti per dare il proprio contributo».

Il prossimo passaggio del percorso partecipato vedrà la formazione di alcuni “focus group” dedicati a temi specifici (piano di marketing urbano, progetti promozionali, attenzione a target come giovani e persone fragili, il rapporto tra commercianti e residenti) che saranno realizzati in forma laboratoriale al Centro Giovani ”Mac’é!”.