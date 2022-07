Federico Serri è il neo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia. Nominato in seguito al rinnovo del Consiglio nelle elezioni dello scorso 21 giugno, l’ingegner Serri guiderà l’Ordine reggiano per quattro anni, fino al 2026.

Il nuovo Consiglio – votato on line da circa 350 iscritti – oltre al presidente è costituito dagli ingegneri Danilo Ferri ed Emanuele Morlini (vicepresidenti), Paola Tanzi (segretario), Tania Ferrarini (tesoriere), e dai consiglieri Simone Del Rio, Alex Iemmi, Carlo Lazzaretti, Iunior Lucio Leoni, Chiara Ligabue, Martina Malagoli, Matteo Nobili, Daniele Pecorini, Carlo Rossi e Barbara Tegoni.

A confermare la continuità con la precedente consigliatura, la rielezione di sette consiglieri, riconoscimento del buon lavoro svolto dall’ex presidente ingegner Paolo Guidetti, che nel corso del suo quadriennio ha visto aumentare di circa 40 unità il numero degli ingegneri iscritti.

Il nuovo consiglio si distingue per la forte presenza femminile: su quindici consiglieri, cinque sono ingegneri donne, di cui due ricoprono gli importanti ruoli istituzionali di segretario e tesoriere dell’Ordine. Ma è anche un consiglio che esprime grande equilibrio fra ingegneri di maggior esperienza e giovani leve.

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia oggi conta 1546 ingegneri, di cui 1308 uomini e 238 donne, e si conferma, per numero di iscritti e per attività sul territorio, tra gli ordini più dinamici di tutta la Regione Emilia Romagna.

Tra i primi obiettivi del nuovo Consiglio, il trasferimento entro la fine dell’anno degli uffici dell’Ordine all’interno del Capannone 17 nel Parco dell’Innovazione, insieme all’Ordine degli Architetti e all’Ordine dei Commercialisti reggiani. Un’area in corso di riqualificazione su cui si giocheranno le prossime sfide della città e di cui gli ingegneri reggiani saranno attivi protagonisti.

Ingegner Federico Serri – breve profilo

Nato a Reggio Emilia nel 1973, Serri ha conseguito la laurea in Ingegneria civile e l’abilitazione presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Parma nel 2000. Libero professionista dal 2001, dal 2014 è socio fondatore dello Studio Trequattordici, specializzato in sicurezza di cantieri e strutture, ingegneria sismica e strutturale, prevenzione incendi, direzione lavori, pratiche edilizie. In qualità di delegato di Reggio Emilia, dal 2010 Serri fa parte della Commissione regionale Sicurezza della Federazione Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna ed è stato membro di due Gruppi Tecnici Temporanei (G.T.T.) del CNI, a Roma, per lo studio delle normative regionali in merito al rischio di cadute dall’alto dalle coperture degli edifici e per la sicurezza dei cantieri con la presenza di strutture prefabbricate. L’ingegner Federico Serri è stato consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio nell’Emilia nel quadriennio 2017-2021, ricoprendo la carica di Segretario. E’ stato inoltre membro della Commissione sismica e della Commissione sicurezza dell’Ordine, nonché referente tecnico scientifico per la formazione.