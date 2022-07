Ultima serata della rassegna “Musica a Corte” a Corte Bebbi di Barco

Giovedì 28 luglio, nella suggestiva cornice di Corte Bebbi a Barco, nell’ambito della rassegna “Musica a Corte” a cura di PMI, il DECARISMO DUO: Elena Biasi all’arpa e Stefano Tincani al trombone.

Nato dall’incontro casuale tra due musicisti in cerca di nuovi suoni e nuove idee da proporre al mondo della musica, il Decarismo Duo tiene il suo primo concerto in occasione della manifestazione della Bandiera degli Italiani nel Mondo a Chiavari nel 2011, concerto che confermò ai due musicisti che l’apparente contrasto visivo dei due strumenti, arpa e trombone, creava in realtà una nuova e unica armonia che rapiva il pubblico. Dal 2011 ad oggi il Decarismo Duo ha ampliato il suo repertorio toccando generi dalla contemporanea all’opera, al jazz, ed è in continua ricerca di suoni e composizioni prime dedicate a questa particolarissima formazione. Invitati al Festival Biblico Internazionale di Vicenza riscuotono il plauso del numeroso pubblico presente, così come al concerto della stagione di musica da camera “Al Chiaro di Luna” nel 2015.