Giovedì sera a Maranello lo spettacolo di improvvisazione teatrale ‘Ottava Nota’

Musica, improvvisazione teatrale, una comicità che va oltre gli schemi e che gioca in maniera sorprendente anche sul coinvolgimento del pubblico. Sono gli ingredienti dello spettacolo ‘Ottava Nota’, in programma giovedì 28 luglio alle 21.15 presso l’Arena del Parco Ferrari di Maranello. Un appuntamento ad ingresso gratuito che vedrà in scena la compagnia teatrale ‘4mani’ e la band ‘k3’, impegnate a scomporre e ricomporre un mosaico artistico in equilibrio tra originalità, divertimento e sana follia.

L’evento – che ogni volta si rinnova grazie alle interazioni improvvisate con la platea – vedrà infatti mescolarsi le performance degli artisti in un insieme unico ed imprevedibile, per un’esperienza esilarante che non prevede partiture statiche, che fonde teatro e brani musicali di grande impatto e si sviluppa attraverso le emozioni e le reazioni del pubblico, che in tempo reale entrano a far parte dello spettacolo rendendolo di volta in volta irripetibile.

L’iniziativa è stata organizzata e promossa dal Comune di Maranello attraverso il Bando Eventi 2022.