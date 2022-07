Toquinho, 50 anni di successi: venerdì in Piazza Martiri a Carpi

Sono passati 40 anni da Aquarelo e 50 dagli inizi della sua carriera che conta ben 77 album pubblicati. Ora Toquinho, artista brasiliano, amico e collaboratore di Vinicius de Moraes e Chico Buarque, torna in Italia per un tour di 14 date che venerdì 29 luglio farà tappa a Carpi per l’ultimo appuntamento di CarpInJazz (Piazza Martiri, ore 21. Biglietto con posti a sedere numerati 10€: https://www.vivaticket.com/it/ticket/toquinho-50-anni-di-successi/181612).

Quello di Toquinho, accompagnato da Camilla Faustino (voce), Mauricio Zottarelli (batteria) e Itaiguara Mariano Brandão (chitarra), sarà un omaggio alla musica brasiliana, alla poesia della Bossa Nova e alla magia inconfondibile del Samba, e un tributo a quei grandi amici con cui ha condiviso tante volte il palco: la saudade di Tom Jobim, il genio del suo grande amico e collaboratore Vinicius de Moraes, la lirica e le armonie di Baden Powell, Carlos Lyra e Chico Buarque.

Tra le mani del maestro Toquinho tutto questo diventa uno spettacolo di grande fascino e magia. I concerti ripercorrono tutti i brani che hanno fatto innamorare il pubblico a ogni latitudine: Tristeza, Chega De Saudade, Felicidade, Garota de Ipanema, La Voglia e Aquarelo, solo per citarne alcuni.

Toquinho, “Toco” come amava chiamarlo Vinicius De Moraes, con la sua voce calda e l’inconfondibile tocco sulla chitarra è l’espressione pura, genuina, veritiera e delicatamente complicata di quel linguaggio musicale che ha caratterizzato la storia artistica del Brasile, tra malinconia e felicità estrema.

Biglietti: 10 €. Prevendite: circuito Vivaticket e presso biglietteria InCarpi.

Infoline: Teatro Comunale di Carpi

www.teatrocomunale.carpidiem.it – Tel. 059.649227 / 9226 / 9022