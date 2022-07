Fatti del consiglio, risponde il presidente del Consiglio comunale Reginato

Le funzioni del Presidente del Consiglio sono quelle di organizzare i Consigli Comunali e far rispettarne il regolamento. All’interno del regolamento sono enunciati anche tutti i doveri del Presidente. Nel caso il Presidente non rispettasse queste regole ci si può rivolgere agli organi competenti e segnalarne la violazione.

Questa premessa è necessaria per rispondere alle accuse che mi sono state rivolte.

Le sfiducie richieste, da inizio mandato, sono state tre ma discussa una sola, le altre ritirate. Non ho ricevuto nessuna segnalazione da parte degli organi competenti nella quale mi venisse contestato di non aver fatto rispettare il regolamento.

Mi hanno definito “divisivo”. Se applicare il regolamento e farlo rispettare è divisivo allora hanno ragione e sì lo sono Il regolamento prevede che per mancanza di numero legale la seduta vada chiusa, l’altra sera i consiglieri di minoranza e del gruppo misto hanno continuato la discussione come se il consiglio fosse ancora nella facoltà di deliberare, Il consigliere Gualmini ha anche chiesto di verbalizzare il suo intervento. Questa non è una

violazione del regolamento?

Approfitto di questo spazio per rispondere a un post in cui veniva chiesto come mai le mozioni di sfiducia non fossero state inserite prima delle delibere. Anche qui ho applicato il regolamento perché le proposte di discussione vanno inserite in ordine di presentazione. L’art.44 del regolamento al comma 3 recita:” l’ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il consiglio con votazione, a

maggioranza, senza discussione.

Chi volesse avere maggiori informazioni o chiarimenti può contattarmi scrivendo al mio indirizzo e-mail alessandro.reginato@comune.fiorano-modenese.mo.it