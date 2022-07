Furto di rame in via XXIII aprile

Un furto di rame è avvenuto nella centralissima via XXIII aprile. La “ladronata”, probabilmente, è stata messa a segno nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29, in pieno centro, in zona ZTL con accesso e uscita sorvegliati da telecamere.

E’ stato rubato il rivestimento in rame di uno dei due cordoli ornamentali (lungo a circa 4 metri) della recinzione della storica villa liberty. Con attenzione e cura sono state rimosse le molte viti che lo allacciavano al cornicione di pietra. All’altro lato, invece, dopo un tentativo, probabilmente disturbati, i ladri hanno dovuto rinunciare. Un bottino sicuramente ingombrante, difficile da nascondere nella fuga e ancor più se avviene nella zona con i varchi controllati dalle telecamere.

“L’episodio è allarmante – dichiara Claudia Severi, ex assessore e consigliere Comunale di Forza Italia – non tanto per l’entità della refurtiva ma come segnale di strafottenza da parte di chi delinque con la presunzione di essere impunibile ed impunito. Domani le telecamere verranno visionate con grande attenzione. Sulla sicurezza, l’impegno deve essere al massimo con il livello di attenzione da parte delle istituzioni, per quanto di loro competenza, sempre più alto”, aggiunge Claudia Severi.