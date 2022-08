Lapam per la musica: Francesco Baccini in concerto mercoledì 3 agosto a Lama Mocogno

Lapam per la musica: Francesco Baccini in concerto mercoledì 3 agosto a...

Musica e Appennino: un connubio che torna anche grazie a Lapam. Mercoledì 3 agosto, Francesco Baccini si esibirà al teatro all’aperto ‘La Rotonda’ in via XXIV Maggio 19 a Lama Mocogno dalle ore 21, in un concerto promosso da Lapam Confartigianato e dal Comune di Lama Mocogno.

Cantautore genovese di grandissima fama, Baccini (che alle ‘Donne di Modena’ ha dedicato una canzone di grande successo) ha alle spalle svariati decenni di carriera: negli anni è emerso nel panorama musicale italiano come un’offerta di qualità che punta sull’autenticità, la semplicità e la capacità di emozionare il proprio pubblico con ogni concerto, canzone ed album.

L’evento si colloca all’interno di una collana pensata da Lapam per riportare convivialità e senso di comunità nell’area del nostro Appennino, un territorio troppo spesso sottovalutato, ma ricco di potenziale.

L’evento è all’aperto e a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni www.lapam.eu