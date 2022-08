Covid, sono 100 i ricoveri in AOU di Modena (venerdì scorso erano 115)

Ad oggi, sono presenti in Azienda 100 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 98 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 70 sono al Policlinico, 28 a Baggiovara), 2 in terapia intensiva (al Policlinico). Circa il 40% dei pazienti (età media 78 anni) è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 60% (età media 69 anni) per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo.

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 22 luglio, notiamo una diminuzione complessiva dei ricoveri del 13%. Un anno fa, 4 agosto 2021, i ricoverati erano 27 totali, di cui 2 in terapia intensiva.

I dati dei ricoveri confermano comunque la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.