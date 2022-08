Come ogni anno, con l’inizio del mese di agosto, anche gli uffici del Comune di Sassuolo iniziano turni ad orario ridotto che porteranno alla chiusura di tutti i sabati del mese.

Fatti salvi i Servizi di Vigilanza Urbana che sarà in funzione normalmente e le Funzioni di Stato Civile, attive per le funzioni non derogabili, sabato 6,13, 20 e 27 agosto i restanti uffici del Comune di Sassuolo saranno chiusi al pubblico.