Domani lavori sulla SP486R nel comune di Castellarano

La Provincia di Reggio Emilia rende noto che nella mattina di domani, venerdì 5 agosto 2022, dalle ore 9:00 saranno svolti lavori urgenti di manutenzione della SP 486R al km 26+900.

Il tratto interessato dai lavori è tra Castellarano e la località Cavriana: lungo una curva si sono formate orme pronunciate che mettono in pericolo la circolazione stradale, in particolare quella dei veicoli a due ruote. Per l’esecuzione di detti lavori verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri.

Si invitano i cittadini a considerare la possibilità di eventuali rallentamenti negli spostamenti lungo la strada provinciale.