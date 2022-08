Grizzana Morandi inaugura il monumento ai caduti

Sarà inaugurato sabato 13 agosto alle 11.30 il Monumento ai Caduti di tutte le guerre che si trova in via Pietrafitta a Grizzana Morandi. Un momento importante e atteso dalla comunità in quanto è il simbolo di tutto il territorio che vuol ricordare le tante persone che diedero la vita per la libertà.

La struttura, che ha subito un importante operazione di restauro, è ora resa fruibile a tutti i cittadini e le cittadine grazie all’intervento eseguito dall’Amministrazione comunale, dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, in accordo con il Ministero della Cultura e la Soprintendenza.

Prima del taglio del nastro sono previsti gli interventi del sindaco di Grizzana Morandi, Franco Rubini, del presidente del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, Valter Cardi e dell’onorevole Andrea De Maria.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.