Pomeriggi a scuola, via alle iscrizioni a Maranello

Sono aperte le iscrizioni a “Medie XL”, il progetto del Comune rivolto agli studenti delle scuole medie che per il prossimo anno scolastico potranno avvalersi anche di attività pomeridiane dopo il normale orario mattutino, per fare i compiti e partecipare a laboratori e ad attività ludiche e ricreative.

Un servizio avviato in forma sperimentale, pensato in particolare per andare incontro alle famiglie in cui i genitori lavorano al pomeriggio e non hanno la possibilità di rimanere a casa con i figli. Saranno le scuole stesse ad accogliere durante le ore pomeridiane i ragazzi e le ragazze, che potranno scegliere se rimanere anche per il pranzo in mensa o rientrare alle 14, e se sostare per l’intero pomeriggio fino alle 18.30 o uscire in autonomia alle 16.30. Insomma, diverse soluzioni modulate anche a seconda delle esigenze delle famiglie, nell’ottica di supportare figli e genitori nella gestione, non sempre semplice, dei tempi tra vita, scuola e lavoro. Il servizio partirà il 3 ottobre e sarà attivo dal lunedì al venerdì: nella prima parte dei pomeriggi verranno svolte attività di studio e compiti mentre dopo le 16.30 per coloro che rimarranno sarà possibile proseguire con lo studio e saranno organizzate attività laboratoriali in diversi ambiti come l’educazione ambientale, la cittadinanza attiva, l’arte e il teatro, le lingue straniere; in alcune giornate le attività ricreative si svolgeranno al Centro Giovani. La retta è di 130 euro mensili mensa esclusa, le iscrizioni sono aperte fino al 10 settembre. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Maranello.