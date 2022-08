Ricovero attrezzi distrutto dalle fiamme ieri a Ospitale di Fanano

Ieri pomeriggio poco dopo le 18:00 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in località Cà Zucchi a Ospitale di Fanano per l’incendio di un capanno destinato a ricovero attrezzi. All’arrivo della squadra da Fanano le fiamme avevano già coinvolto in maniera irrimediabile il fabbricato. L’opera dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero alla vegetazione e coinvolgessero i vicini fabbricati di un’azienda agrituristica.