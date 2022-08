Sp 5, da martedì chiuso il ponte sul Cavo Fiuma tra Reggiolo e Novellara

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 9 circa di martedì 16 agosto il ponte sul cavo Fiuma della Sp 5 che collega Reggiolo a Novellara sarà chiuso al transito nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria iniziato nei giorni scorsi. Dal 16 indicativamente fino al 31 agosto, sono infatti previsti lavori di rifacimento della soletta e di rinforzo dei traversi del ponte. Il progetto di manutenzione straordinaria del ponte, finanziato dalla Provincia con 150.000 euro, prevede poi una ulteriore fase di interventi quando verrà svuotato il canale di bonifica, presumibilmente a metà novembre, per procedere al rinforzo delle travi con fibre in carbonio.

Dal 16 al 31 agosto, durante la chiusura del ponte, il traffico sarà deviato sui seguenti percorsi alternativi, che saranno indicati con idonea segnaletica di preavviso da parte della Progetto segnaletica srl di Campogalliano: per i veicoli diretti a Reggiolo, dalla Sp 5 svolta a destra sulla Sp 45 quindi sulla Sp 4, sulla Sp 46, sulla Cispadana per poi arrivare sulla Sp 2 per Guastalla o il Mantovano; per i veicoli diretti a Novellara ovviamente in senso inverso, quindi dalla Sp 2 sulla Cispadana poi sulla Sp 46, sulla Sp 4 e sulla Sp 45 per poi riprendere la Sp 5.