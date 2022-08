Temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua a Cavriago

Temporanea sospensione dell’erogazione idrica questa mattina in alcune zone di Cavriago, a causa di alcuni lavori di manutenzione della rete all’altezza di via Ferretti al civico 10. L’intervento riguardava la riparazione di un allacciamento sulla rete principale che ha necessitato la chiusura dell’acqua in alcune zone. Pertanto si è dovuta interrompere la fornitura del servizio idrico dalle ore 11 alle 12.30 nelle seguenti strade: Ferretti – Barilli – Case nuove – Galli.

Inoltre potrebbe essersi verificato un calo di pressione nelle vie: Roma – Reverberi – Gazzolo – Fratelli Bandiera – Fratelli Cairoli e zone limitrofe. Si ringraziano cittadini per la collaborazione.