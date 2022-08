Modena: fine settimana di controlli in città

Iniziato sabato sera e terminato alle prime ore della notte, in concomitanza con la movida, l’ultimo servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto e alla prevenzione dei reati predatori e delle aggregazioni giovanili violente, che ha battuto le aree del centro cittadino, dove sono concentrati gli esercizi pubblici e commerciali e dove maggiore è l’affluenza delle persone per svago e divertimento.

Il dispositivo interforze ha visto la partecipazione di pattuglie della Questura, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale, con il concorso dei Militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

I pattugliamenti anche appiedati, principalmente, hanno monitorato il centro storico, piazza della Pomposa, via Taglio, le piazze Matteotti e Mazzini, fino al parco Novisad, viale Martiri della Libertà e viale delle Rimembranze e l’area della stazione ferroviaria.

Alle ore 23.20 un ventenne straniero, rintracciato in viale Monte Kosica visibilmente alterato dall’abuso di alcolici, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e sanzionato per ubriachezza molesta, dopo che è stato visto avventarsi sulle auto in sosta.

Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute, alle ore 22.45 presso il parco Pertini e alle ore 1.20 successive in piazza Pomposa per la segnalazione di liti tra alcuni giovani tutti allontanatisi all’arrivo degli operatori di polizia. In atto gli accertamenti della Squadra Mobile per ricostruire le dinamiche e identificare le persone coinvolte, giovani maggiorenni, per cui sono in corso i sopraluoghi del caso e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza.

E’ di ieri mattina l’intervento inviato dalla Sala operativa della Questura a seguito di segnalazione giunta sulla piattaforma digitale YOUPOL, che ha consentito di denunciare, alle ore 12.15 in zona Madonnina, uno straniero di 31 anni per porto di armi od oggetti atti ad offendere e inosservanza norme sugli stranieri, poichè trovato in possesso di cutter ed una forbice.

Già giovedì scorso nel pomeriggio, nell’ambito del servizio “Alto Impatto”, la Polizia di Stato aveva svolto un monitoraggio a largo raggio con la Squadra Volante ed il Reparto Prevenzione Crimine, con il concorso della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale, mirato al parco XXII Aprile, area Stazione FS, via Don Minzoni, via F.lli Rosselli, via Archirola, procedendo anche alla predisposizione di due posti di controllo stradali in viale Montecuccoli e via Monte Kosica.

Un minore era stato identificato e denunciato per il tentato furto di un monopattino, restituito al legittimo proprietario, un trentenne, il quale ne aveva segnalato immediatamente l’avvenuto furto, ponendosi all’inseguimento del ladro insieme ad un amico.

Identificate complessivamente, nei soli servizi descritti, 208 persone, 32 i veicoli controllati in diversi punti della città.