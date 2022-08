Lago della Ninfa: cade sul sentiero e interviene il soccorso Alpino

Nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 17, è stata attivata la stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino per una signora infortunatasi nella discesa da monte Cimone verso Lago della Ninfa.

La donna, 42 anni residente a Pisa, era impegnata in una escursione in compagnia del marito quando, durante la discesa, è scivola e si è procurata una frattura all’arto inferiore destro. Contattata e messa in moto la macchina dei soccorsi, una squadra del Soccorso Alpino è intervenuta sul target che, nella sfortuna della situazione, si trovava lungo la pista da sci nei pressi di lago della Ninfa. Raggiunta la donna, i tecnici l’hanno caricata a bordo della jeep e condotta a lago della Ninfa dove ad attenderla si trovava l’ambulanza Appennino 01. Dopo un primo controllo la donna è stata avviata all’ospedale di Pavullo per gli accertamenti e cure del caso.