Il cordoglio del sindaco Lepore per la scomparsa di Adelaide “Carla” Romagnoli

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Adelaide Romagnoli. Con il nome di “Carla” militò nella Resistenza, con funzione di staffetta addetta alla distribuzione della stampa clandestina e al trasporto delle armi, raggiungendo il grado di tenente.

La ricordiamo anche nel suo ruolo di presidente della sezione ANPI Romagnoli di San Donato, intitolata in memoria di suo fratello partigiano Dino, morto tre giorni prima della liberazione nella base di via Scandellara. Ci mancherà la passione con cui, terminata la guerra, ha continuato a dedicarsi alle cose in cui credeva, preservando la memoria della Resistenza attraverso gli incontri con i più giovani. Alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.

Così il sindaco Matteo Lepore sulla scomparsa di Adelaide “Carla” Romagnoli, staffetta partigiana ed ex presidente della sezione ANPI di San Donato.