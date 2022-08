Proseguono i lavori di pavimentazione sulla SS253 bis “Trasversale di pianura”

Proseguono i lavori di ripristino della pavimentazione avviati lo scorso luglio da Anas (Gruppo FS Italiane) sulla strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura”.

Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà necessaria la parziale chiusura della rotatoria di Villa Fontana (km 36,750) a Medicina, in provincia di Bologna, in orario notturno dalle 20:00 alle 6:00 del giorno successivo, da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla porzione di rotatoria non interessata dal cantiere.