Continuano a Modena le riprese del film su Enzo Ferrari

Le riprese a Modena del film del regista Michael Mann, dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari, nella prossima settimana interessano di nuovo corso Canalgrande, comportando provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta fin da lunedì 29 agosto. Mentre mercoledì 31 agosto si gira in piazza Dante, di fronte alla stazione ferroviaria: per quel giorno è consigliabile utilizzare l’accesso da Porta Nord.

Le autorizzazioni concesse per le ordinanze relative alla viabilità rientrano nella collaborazione che il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, ha sviluppato con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

Da lunedì e fino a mercoledì, in vista delle riprese previste in Canalgrande martedì 30 agosto, è vietata la sosta nel tratto compreso tra via Mascherella e via Emilia centro, su entrambi i lati di via San Pietro e in un tratto di viale Martiri della Libertà, dove, dall’altezza di via Gallucci, e per qualche decina di metri verrà chiusa una corsia di marcia.

Martedì, il giorno delle riprese, sarà sospesa la circolazione stradale in corso Canalgrande tra via Santissima Trinità e via Mascherella, anche pedoni e ciclisti ed esclusi i mezzi della produzione. Sarà comunque garantito, dal personale dello staff, l’accesso dei veicoli diretti ai passi carrabili.

In piazza Dante Alighieri, invece, le riprese si svolgono mercoledì e da martedì 30 agosto è vietata la sosta in tutta l’area, su via Crispi (dal civico 23 al civico 40 e tra piazza Dante e Monte Kosika), in viale Monte Kosika (tra il civico 24 e il civico 56) e in via Nicolò dell’Abate.

Il mercoledì è sospesa la circolazione stradale in tutta la piazza, anche per pedoni e ciclisti (esclusi i mezzi della produzione e i veicoli di soccorso) ed è quindi consigliabile utilizzare Porta Nord per l’accesso alla stazione ferroviaria. L’uscita pedonale dalla stazione verso il centro città durante la fase delle riprese avverrà sul lato della Scalo merci, con l’ausilio del personale dell’organizzazione. Il percorso sarà delimitato.

Previste anche sospensioni temporanee della circolazione in via Nicolò dell’Abate e via Crispi.