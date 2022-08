L’Appennino e la tombola della solidarietà

Dall’idea del singolo cittadino all’azione di una intera comunità. E’ la sintesi di quanto accadrà sabato 27 agosto in piazza del Municipio a Grizzana Morandi.

Alle ore 21.00, infatti, inizia la “Tombola di beneficenza”: una raccolta fondi a favore di due attività ricettive del territorio, “La trattoria nel Castagneto” di Grizzana e l’“Agriturismo Serra dei Gatti” di Vergato, che hanno dovuto interrompere il servizio perché sono state coinvolte in due distinti incendi– nel 2021 la trattoria e nel 2022 l’agriturismo – che hanno portato all’immediata chiusura dei locali. Una situazione che ha inciso in modo pesante non solo sui proprietari e sul personale dipendente, ma anche su tutto il territorio. Da qui l’idea di lanciare la “Tombola di beneficenza” un modo per sostenere i gestori delle strutture quando potranno ripartire con i lavori una volta che l’autorità giudiziaria ha concluso gli accertamenti su entrambi i casi.

Promotrice dell’evento è stata la sig.ra Mara Rubini, titolare di una attività pubblica a Grizzana Morandi, che si è resa conto della “perdita” subita dal territorio in termini di accoglienza e di occupazione. Una idea che è stata accolta da altri commercianti che operano nei due comuni montani, i quali hanno contribuito con la donazione dei premi che saranno destinati ai vincitori della tombola. Un sostegno all’evento è arrivato anche dalle Amministrazioni comunali.

Per partecipare basta “acquistare” una o più cartelle e stare attenti ai numeri che il battitore legge e poi confidare in una bella tombola.

“Siamo rimasti colpiti dall’iniziativa partita dalla comunità, una sensibilità tipica della nostra terra e alla quale, come amministratori locali, abbiamo subito aderito. Il senso di appartenenza è vivo più che mai e questo ci inorgoglisce. Auspichiamo che arrivi presto anche il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria che ha svolto le indagini; il territorio ha bisogno di strutture come “La trattoria nel Castagneto” e l’“Agriturismo Serra dei Gatti” anzitutto per non perdere i posti di lavoro e poi per rispondere alle richieste di accoglienza pervenute da più parti” hanno dichiarato Franco Rubini, sindaco di Grizzana Morandi, e Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato.