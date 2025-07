I Carabinieri della Stazione di Marzabotto hanno arrestato una 31enne italiana per atti persecutori. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri sulla pubblica via, richiamati da una lite animata tra due persone un uomo e una donna. Dopo aver proceduto all’identificazione delle parti, lui 27enne e lei 31enne, ex fidanzati, i Carabinieri hanno rilevato che la donna era già destinataria di un ammonimento del Questore, ricevuto di recente, su richiesta del giovane, stremato dal comportamento opprimente della stessa che in alcune circostanze lo aveva anche aggredito.

Il 27enne si era rivolto alle autorità per interrompere gli atti persecutori dell’ex compagna che oltre a fargli cambiare le abitudini di vita quotidiane, lo avevano fatto precipitare in uno stato ansioso. Nonostante l’avvertimento formale ricevuto, la 31enne ha continuato la sua condotta, attraverso manifestazioni di gelosia, indifferente alle conseguenze che avrebbe ricevuto per l’inosservanza del provvedimento.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, la presunta responsabile arrestata dai Carabinieri è stata tradotta in un Istituto penitenziario, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna che ha disposto la liberazione della 31enne con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.