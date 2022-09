L’Academy Aziendale di Ifoa e Cisco: l’innovativa formazione duale pensata per le aziende IT

IFOA e CISCO presenteranno il prossimo 7 settembre, presso la nuova sede Ifoa di Milano, in quartiere Bovisa, il nuovo modello di Academy Aziendale realizzato insieme per le aziende del settore IT alla ricerca di figure specializzate difficilmente reperibili sul mercato. “Il progetto ha l’obiettivo di formare tecnici informatici, tecnici di rete e tecnici sistemisti altamente specializzati da inserire all’interno di aziende IT, attraverso un percorso innovativo creato da Ifoa, in collaborazione con Cisco, per un’Academy digitale, basata sul contratto di assunzione di Apprendistato di I livello unito alla formula dei corsi finanziati IFTS” così presenta il progetto il Direttore Ifoa Umberto Lonardoni.

“La forza del modello Networking Academy è la sua ampiezza e la sua adattabilità, che permette di farne la base per iniziative di formazione che si muovono a più livelli: dalle basi fino all’acquisizione di competenze specialistiche. Con Ifoa sperimentiamo la nostra piattaforma nel quadro di un percorso duale, che crea competenze e lavoro insieme con un’attenzione a tutto quello che oggi fa la differenza, comprese le soft skill. In questo modo si realizza un modello per generare e valorizzare i talenti di cui c’è bisogno” aggiunge Luca Lepore, Corporate Business Development Manager di Cisco Italia.

Quali sono quindi i plus di questo modello che le aziende IT interessate potranno meglio conoscere il 7 settembre?

Attrattività: l’azienda diventa attraente per i giovani talenti

Metodo duale: viene colmato il gap tra formazione scolastica ed esigenze dell’azienda

Chiavi in mano: percorso personalizzato a seconda delle esigenze dell’azienda

Sostenibilità: per l’azienda non è previsto alcun onere economico per la parte formativa.

Quando: 07/09/2022, 16:00 – 18:00

Dove: IFOA sede di Milano (Via Giovanni Durando, 38) (Al termine sarà previsto un rinfresco offerto da Ifoa). L’evento è a numero chiuso e la partecipazione gratuita, previa iscrizione a questo link.

Umberto Lonardoni, Direttore Generale Ifoa: “Siamo partiti cinque mesi fa da Reggio Emilia con un progetto che vuole portare in Italia il sistema duale. Quello che propone Ifoa è un modello formativo nuovo, nato per rispondere alle esigenze sempre più specifiche e impellenti delle aziende, che fanno fatica a reperire sul mercato del lavoro giovani su cui investire. Nella fattispecie, con Cisco, vogliamo aiutare il mondo delle aziende IT che sempre più faticano a trovare profili qualificati da inserire. L’Academy aziendale parte da un vero percorso di recruiting per selezionare giovani da inserire in un contesto formativo verticale in questo caso sul modello di Cisco, puntando a far acquisire agli allievi non solo competenze specifiche, ma anche soft skills, la combinazione fondamentale per un inserimento di successo.

Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato Cisco Italia: “Oggi non c’è un settore o realtà in cui non siano applicate tecnologie ICT e c’è bisogno di persone che possano dispiegare pienamente tutte le potenzialità del digitale. Dato che la richiesta di talenti è superiore all’offerta, uno dei fattori chiave per accelerare è la capacità di mettere in rete risorse e progetti anche del settore privato, per ampliare la disponibilità di percorsi formativi e renderli più accessibili, aiutando a creare lavoro. Questo è lo spirito che ci anima con le nostre Networking Academy e tutte le iniziative ad esse collegate, come il progetto Academy aziendale di Ifoa”.