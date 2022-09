Controlli nelle aziende agricole della bassa reggiana: agricoltore sanzionato

I Carabinieri della stazione forestale di Gualtieri, nell’ambito dei servizi rivolti a garantire il rispetto delle normative ambientali, hanno proceduto ad una serie di controlli e ispezioni nelle aziende agricole della bassa reggiana ricadenti nella giurisdizione, con il fine di assicurare il rispetto delle norme ambientali. In un’azienda oggetto dei controlli gli operanti hanno accertato irregolarità.

In particolare, nel corso degli accertamenti i militari forestali hanno accertato che, in un terreno ubicato nel comune di Luzzara, appartenente all’azienda agricola oggetto dei controlli, erano stati depositati tre cumuli di effluenti zootecnici consistenti in lettiere esauste di allevamenti avi-cuniculi per un totale di oltre 2000 mc, in assenza di teli impermeabili e di tutti gli altri accorgimenti di salvaguardia ambientali, atti ad evitare le esalazioni ed il percolato come previsto dalle leggi in materia. Per questo motivo i carabinieri hanno provveduto a contestare l’infrazione, rilevata con sanzione amministrativa pagabile in misura ridotta in 1032 euro.