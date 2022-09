Il grande cantautorato italiano anima il weekend culturale del Settembre formiginese

Mogol, Bertoli e Battiato: tre serate per omaggiare la buona musica

Fine settimana culturale all’insegna della buona musica e del cantautorato. In occasione del secondo weekend del Settembre formiginese, le serate da venerdì a domenica saranno dedicate ad alcuni tra gli artisti che più hanno influenzato il panorama musicale italiano.

Si parte venerdì 9 alle 21 nel parco del Castello con “Danzando Mongol”. Nel corso della serata, il narratore Claudio Corrado accompagnerà il pubblico alla scoperta di un autore che ha fatto la storia della canzone italiana. Insieme a lui, ci saranno la cantante Sabrina Gasparini, il pianista Stefano Calzolari e i ballerini della Backstage. Il ricavato della serata sarà devoluto per sostenere il progetto “Enjoy Colors care. Ospedale a misura di bambino” del Team Enjoy.

Sabato sera alle 21 in piazza Calcagnini, a salire sul palco sarà Alberto Bertoli con il suo “A 20 anni da te”. Il concerto, come suggerito dal titolo, è organizzato dopo 20 anni dalla morte di Pierangelo Bertoli, padre di Alberto, e alternerà alcuni suoi grandi classici come “Eppure soffia”, “Per dirti t’amo” e “Pescatore” a canzoni scritte dallo stesso Alberto, da “E così sei con me” a “Pane al pane”.

Il fine settimana si chiuderà domenica sera alle 21 in piazza Calcagnini con un omaggio a Franco Battiato. L’appuntamento, inserito nella rassegna prodotta da Radio Antenna 1 “Music is my radar”, attraverso i racconti di Lara Mammi, la musica e i video farà conoscere meglio al pubblico il grande cantante recentemente scomparso. Accompagnamento musicale live di Baseball Gregg.