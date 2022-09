Carpi, nuovi servizi igienici e infissi isolanti al liceo Fanti

All’istituto superiore Fanti di Carpi sono conclusi, in vista della ripresa dell’anno scolastico del prossimo 15 settembre, i lavori di manutenzione straordinaria dei serramenti per 600 mila euro ed il rifacimento dei servizi igienici per 300 mila euro, che hanno previsto il rifacimento di tutti gli impianti elettrici e sanitari, oltre ad una nuova suddivisione interna degli spazi per una disposizione più funzionale. Sono inoltre stati rifatti i pavimenti, i rivestimenti, sono stati installati nuovi sanitari e infissi.

La manutenzione straordinaria dei serramenti, invece, ha comportato la sostituzione degli infissi esterni con nuovi in alluminio a taglio termico e vetro con camera per il miglioramento energetico. Tulle le nuove finestre, inoltre, sono dotate di frangisole esterni.

Inoltre, visto l’aumento delle iscrizioni nell’istituto, alla ripresa dell’anno scolastico, sei classi del liceo Fanti saranno ospitate all’istituto Vallauri, consentendo di far fronte al notevole incremento di popolazione scolastica della scuola.

La Provincia attende inoltre l’avvio dei lavori di ampliamento del polo scolastico superiore Fanti-Da Vinci di Carpi, un intervento del costo complessivo iniziale di due milioni e 300 mila euro, finanziati in gran parte da fondi statali e dalla Provincia, sul quale si stanno ricalcolando i costi di realizzazione a seguito della revisione dell’elenco prezzi regionale dovuta all’aumento delle materie prime.

Finanziato anche intervento alla palestra del Meucci

Un milione e 650 mila euro di risorse del Pnrr saranno utilizzate per la ristrutturazione della palestra dell’istituto Meucci di Carpi, grazie al bando del ministero dell’Istruzione che recentemente ha assegnato il finanziamento al progetto candidato dalla Provincia, portando così gli investimenti complessivi sulle scuole superiori di Carpi a cinque milioni e 600 mila euro.

Oltre alla ristrutturazione della palestra del Meucci, che prevede il miglioramento sismico dell’edificio e la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, della pavimentazione dei campi di gioco e il rifacimento dell’impermeabilizzazione, a breve partirà anche l’intervento di rifacimento delle coperture dell’istituto per 300 mila euro, a cui si aggiunge la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a idrogeno della palestra, il primo in Italia nel suo genere, previsto quest’anno.

