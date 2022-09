Mirandola si tinge di giallo

Venerdì 9 e sabato 10 settembre, il cuore della città dei Pico ritornerà a tingersi di giallo. Il quarto appuntamento con la Notte Gialla di Mirandola – evento creato nello scorso 2019 – porterà spettacolo, intrattenimento e musica.

Si parte alle ore 21:00 di venerdì 9 settembre con il Webboh Fest: lo spettacolo musicale realizzato dai cantanti e dai musicisti più amati dalla “Generazione Z”. La serata, presentata da Andrea Prada e da Giulia Salemi, vedrà avvicendarsi sul palco vari artisti fra cui, direttamente dall’ultima edizione di “Amici”, LDA e Crytical e, assieme a loro anche due degli artisti più amati dalla Generazione Z: Alfa e Astol! Musica, challenge, divertimento. Durante l’evento verrà proclamato anche il tormentone estivo più amato dalla community di Webboh, eletto proprio in questi giorni!

Una due giorni tutta da vivere – e da ridere – che proseguirà e si concluderà sabato 10 settembre, con lo spettacolo (inizio ore 21:00) di Max Pisu, fra i più apprezzati comici italiani del “circus” di Zelig.

“La Notte Gialla rappresenta un appuntamento storicamente giovane ma già divenuto caratteristico per i mirandolesi e non solo. Nella quarta edizione – commenta l’Assessore Fabrizio Gandolfi – abbiamo cercato assieme agli organizzatori, fra i quali ci tengo a sottolineare l’impegno dell’Ufficio promozione turistica di Mirandola e de “L’Accento, di intercettare il massimo gradimento possibile con un occhio di riguardo alle giovani generazioni, particolarmente penalizzate dai provvedimenti ristrettivi messi in campo sino a pochi mesi fa a contrasto della diffusione da Covid-19. La nostra Mirandola ha un centro storico particolarmente indicato ad ospitare eventi di piazza e siamo pronti a chiudere un’estate ricca di eventi – in città e nelle frazioni – nel miglior modo possibile”.

“Dopo il successo riscontrato in occasione dello “Street Food”, che ha visto la piazza Costituente riespirsi di ragazzi, la 4^edizione della Notte Gialla – commenta Ilaria Zoni dell’Ufficio di promozione territoriale – è stata pensata con l’obiettivo di un’ulteriore nuova occasione di ritrovo per le giovani generazioni al fine di stimolarne un’interazione – non soltanto a livello “social” – e cotestualmente approfittarne per divertirsi nella parte storica della Città”.

“Con molto piacere ci apprestiamo, per il secondo anno consecutivo – commenta Alberto Tura, Amministratore Delegato de l’Accento srl – a sposare l’idea Notte Gialla young con uno spettacolo (Webboh Fest) davvero unico sul panorama nazionale: lo dimostrano le decine di messaggi e telefonate che stanno già arrivando nei nostri uffici per richiederne informazioni”.

Entrambi gli eventi saranno ad ingresso libero e gratuito. Sia Venerdì 9 che Sabato 10 le attività commerciali del centro rimarranno aperte sino a tarda serata.