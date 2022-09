Pattuglie dei Carabinieri in vigilanza nella zona della Pomposa a Modena

I Carabinieri della Compagnia di Modena, alla luce degli ultimi arresti e denunce operati dai militari nella zona della Pomposa, al fine di monitorare la situazione in quell’area cittadina molto frequentata, hanno incrementato, nelle ore serali e notturne, i servizi di pattuglia appiedati e automontati di prevenzione generale.

Tale attività rientra nella più ampia pianificazione dei servizi, da tempo messa in atto dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena in tutti i comuni della Provincia, per prevenire e contrastare la commissione di reati nelle zone maggiormente esposte a fenomeni di degrado e microcriminalità, consentendo ai cittadini la serena fruizione degli spazi pubblici.