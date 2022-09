Manutenzione asfalti: (rettifica): rinviati i lavori in via dell’Artigianato

RETTIFICA

La ditta incaricata ha appena comunicato che, a causa di un guasto ad un macchinario, non potrà avviare i lavori nella giornata di domani. Comunicheremo l’avvio appena risolto il problema.

Inizieranno domani, giovedì 8 settembre, i lavori di rifacimento del manto stradale in via dell’Artigianato. Le operazioni di fresatura e riasfaltatura comporteranno il senso unico alternato su via dell’Artigianato nelle giornate di domani e venerdì 9 settembre, oltre a lunedì 12.