Fiorano, scoperto mentre tenta di rubare alcuni accessori da lavoro. Denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove era stato segnalato un tentativo di furto. La pattuglia intervenuta ha constatato che un 19enne, poco prima, aveva prelevato dagli scaffali alcuni accessori per utensili e un paio di scarpe, per poi tentare di oltrepassare le casse senza pagare. Il personale addetto alla sicurezza, appena accortosi della condotta del giovane ha immediatamente chiamato il 112. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per tentato furto aggravato.