Prosegue l’elettrificazione della linea ferroviaria Reggio-Sassuolo

Mentre da lunedì 12 settembre non ci saranno più treni diesel sulla linea che congiunge Reggio Emilia con Guastalla – tutti sostituiti dai nuovi treni elettrici ETR 350 e POP grazie ad un importante investimento della Regione – proseguono i lavori di elettrificazione della linea Reggio Emilia-Sassuolo, che saranno ultimati entro pochi mesi e consentiranno quindi, anche per questa tratta, di garantire il servizio con trazione elettrica.

I nuovi treni

La flotta di Trenitalia Tper conta oggi 42 Rock doppio piano e 47 Pop mono piano, cui si aggiungerà, entro la fine del 2022, un ulteriore treno Rock da oltre 1500 posti.

Più confortevoli, accessibili ed ecologici, consumano il 30% di energia elettrica in meno rispetto a un treno tradizionale e sono riciclabili fino al 97%. Offrono inoltre servizi aggiuntivi quali aree per bici al seguito con postazioni di ricarica per quelle elettriche, prese e porte usb al posto per ricarica device e sistemi di videosorveglianza live. Completano il parco 26 moderni ETR 350 mono piano. Entro il 2025 saranno inoltre consegnati ulteriori 12 i treni elettrici di ultima generazione, frutto di un recente acquisto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e da TPER Spa.