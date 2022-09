Modena, arrestato dalla Polizia il presunto autore di una serie di furti ai danni di esercizi commerciali

Oggi, al termine di attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena e condotta dalla locale Squadra Mobile, è stato arrestato un cittadino tunisino di anni 27, già noto alle Forze di Polizia, gravemente indiziato della commissione di una serie di furti aggravati, commessi ai danni di numerosi esercizi commerciali di Modena.

In particolare, all’indagato vengono contestati quattro furti commessi tra luglio ed agosto 2021, sempre avvenuti in orario notturno, e caratterizzati dalla forzatura della porta d’ingresso con l’utilizzo di un tombino per infrangere le vetrate dell’attività commerciale. In due episodi l’indagato ha sottratto la somma di 50,00 euro, nel terzo furto si è impossessato di 200,00 euro e nell’ultimo episodio della somma 1.000,00 euro.

In tutti i furti sono risultate decisive le tracce repertate sulla scena del reato dalla Polizia Scientifica, che ha esaltato impronte papillari appartenenti all’indagato, oltre che il riscontro emerso a seguito della visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza che hanno ripreso l’uomo durante la commissione dei reati.

All’indagato vengono anche contestati, grazie alla comparazione positiva di impronte rilevate su altri sopralluoghi di furto, ulteriori tre episodi commessi con le medesime modalità e sempre ai danni di esercizi commerciali.

L’uomo, rintracciato in mattinata, è stato associato presso la casa Circondariale di Modena.