Ritorno al futuro, sostenibile: l’Università di Bologna celebra Giacomo Ciamician, pioniere dell’energia solare

È stato un precursore della fotochimica e un pioniere dell’energia solare: già all’inizio del Novecento suggeriva di sostituire l’energia ricavata dal carbone con quella, libera ed inesauribile, fornita dal sole. Oggi, a cento anni dalla sua scomparsa, quando le intuizioni di Giacomo Ciamician sono più che mai attuali, l’Università di Bologna ne celebra la vita e l’eredità scientifica con una giornata di incontri intitolata “Ritorno al futuro sostenibile. 100 anni dopo Ciamician”.

L’appuntamento è in programma per venerdì 16 settembre, dalle 9,15 fino alle 17, nella storica Aula Magna del Dipartimento di Chimica che proprio a Ciamician è intitolato (via Selmi, 2 – Bologna). Per partecipare è necessario iscriversi online entro il 12 settembre, e tutta la giornata sarà trasmessa anche in diretta streaming.

“Per il nostro Dipartimento e per i giovani ricercatori che ne fanno parte la figura di Ciamician rappresenta un modello di riferimento sempre attuale”, dice Marco Lucarini, Direttore del Dipartimento di Chimica “Giacomo Ciamician” dell’Alma Mater.

“Abbiamo deciso di creare un evento non specialistico per un momento di condivisione con il pubblico”, aggiunge il professor Pierluigi Reschiglian a nome del comitato organizzatore dell’evento. “I temi della chimica, e oggi in particolare della chimica e dell’energia solare, non sono più materia specialistica ma assolutamente di coinvolgimento pubblico. Chi, infatti, non si pone oggi domande sulla sostenibilità delle risorse, sulla transizione energetica e su come sfruttare al meglio le energie rinnovabili ed in particolare quella solare?”

Tra gli appuntamenti in programma nel corso della giornata, il professore emerito dell’Alma Mater Vincenzo Balzani sarà protagonista di una lezione magistrale per ripercorrere l’eredità di Giacomo Ciamician, a Leonardo Setti, professore al Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, è affidata una keynote lecture sulle comunità solari e l’autoconsumo collettivo per la transizione energetica, mentre Maria Cristina Facchini, direttrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR, chiuderà la giornata parlando di qualità dell’aria e cambiamenti climatici.

CHI ERA GIACOMO CIAMICIAN

Nato a Trieste nel 1857, Giacomo Luigi Ciamician è stato professore di Chimica all’Università di Bologna a partire dal 1889 e fino alla morte nel 1922. Sebbene le sue ricerche abbiano spaziato in diversi campi della chimica, diede un importantissimo contributo allo sviluppo della fotochimica, tanto che è oggi considerato uno dei fondatori di questa branca della chimica e un pioniere della conversione dell’energia solare e della green chemistry.

Dal 1900 al 1921, assieme al suo collaboratore e amico Paul Silber, pubblicò molti articoli riguardanti le ricerche fotochimiche, ma una gran parte della sua fama è dovuta alla conferenza tenuta al “VIII International Congress of Applied Chemistry”, che ebbe luogo a New York nel settembre 1912. Nel suo discorso, intitolato “The photochemistry of the future” e pubblicato in quattro lingue, Ciamician affrontò i problemi energetici dell’epoca suggerendo di utilizzare l’energia solare per sostituire quella prodotta dal carbone, in anticipo di un secolo sulla diffusione delle tecnologie fotovoltaiche.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La giornata “Ritorno al futuro sostenibile. 100 anni dopo Ciamician” sarà aperta, alle 9,15, dai saluti di Alberto Credi, Prorettore alla Ricerca, e di Paola Fabbri, Delegata all’Orientamento in Uscita e al Job Placement e Vicepresidente dell’Associazione Almae Matris Alumni. L’evento è infatti svolto in collaborazione con l’Associazione Almae Matris Alumni, proprio perché coinvolge diversi Alumni di Ciamician, a partire dal prof. Balzani fino alle nuove generazioni di giovani ricercatori.

“Il capitale umano di chi nei secoli ha studiato presso il nostro Ateneo è immenso; celebrare le figure illustri e, ancora più, divulgare le scoperte scientifiche e gli impatti che queste hanno generato nelle nostre comunità è un valore fondativo degli Alumni”, spiega Chiara Berti, Presidente dell’Associazione Almae Matris Alumni. “Questo evento è allora un’occasione per offrire buoni modelli anche alle nuove generazioni, per stimolare la passione verso la chimica e la curiosità verso la ricerca”.

Dopo i saluti di apertura, la mattinata proseguirà con la lezione magistrale di Vincenzo Balzani sull’eredità di Ciamician e “Una passeggiata in Biblioteca” insieme a Teresa Gandolfi, Responsabile Scientifico del Museo Ciamician. La professoressa Margherita Venturi ripercorrerà poi la storia del Dipartimento Ciamician, mentre Chiara Berti, Presidente dell’Associazione Almae Matris Alumni, e Stefano Luca Giaffreda, CEO di PolyCristalline Spa e Leader del Chapter Ciamician, saranno i protagonisti dell’incontro “Gli Alumni del Ciamician e il Chapter Ciamician dell’Associazione Almae Matris Alumni – AMA: una testimonianza di eccellenza”. Chiude la prima parte della giornata la keynote lecture di Leonardo Setti sulle comunità solari.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13,30, Giacomo Bergamini, Delegato del Rettore alla sostenibilità, introdurrà e modererà una serie di interventi di giovani ricercatori impegnati su più fronti per ideare un futuro sostenibile, tra nuovi materiali verdi, riciclo ed energia sostenibile. Alle 16,15, infine, la conferenza di chiusura su qualità dell’aria e cambiamenti climatici tenuta da Maria Cristina Facchini.