Tentato furto all’interno del parco Ducale, convalidato l’arresto per lo straniero fermato

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto del cittadino straniero, eseguito il 6 settembre scorso dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, per il reato di rapina e lesioni personali aggravate in concorso con persona in corso di identificazione.

Gli agenti erano intervenuti appena dopo la mezzanotte per una segnalazione di aggressione in atto all’interno del parco Ducale, nei confronti di tre giovani ad opera di due uomini di nazionalità straniera che avevano provato a rubargli le bici.

Le Volanti presenti sul territorio circondavano il parco, accedendo da più ingressi contemporaneamente, e prendevano subito contatti con le vittime che riferivano di aver subito il tentativo di furto delle proprie biciclette da parte di due giovani che gli si avventavano contro per portare a segno il reato, senza riuscirvi.

Acquisita la descrizione dei due, gli agenti fermavano all’ingresso di via Caduti in Guerra un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni rese da vittime e testimoni e né procedevano all’arresto nella quasi flagranza di reato, mentre il complice si dava alla fuga facendo perdere le proprie tracce.