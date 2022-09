Bilancio positivo a San Prospero per il Centro estivo

Un’estate ricca di divertimento per le bambine e i bambini di San Prospero grazie al centro estivo, che ha offerto loro gite ed esperienze formative, tra le quali Fiabilandia a Rimini, il giardino botanico “La Pica”, il Minigolf a Reggio Emilia, il Cinema Victoria a Modena e diversi parchi acquatici.

I bambini sono stati impegnati in attività diverse durante tutto il periodo estivo, dal 7 giugno al 9 settembre, per favorire l’utilizzo creativo del loro tempo libero, grazie ad esperienze ludiche, educative e di socializzazione. Alle attività proposte dalla Polisportiva Quarantolese quest’anno sono state registrate più di 140 presenze, tra i bambini della scuola dell’infanzia e quelli della primaria e della secondaria. Come negli anni precedenti, l’organizzazione del Centro estivo ha permesso a tante famiglie sanprosperesi di affidare i loro figli ad educatori qualificati e molto apprezzati da genitori e bambini.

Non è mancata l’ormai consueta proposta dello YouthLab Club per gli adolescenti, una settimana con attività di teatro, break dance, zumba e sport di vario genere. Lo YouthLab Club ha visto l’adesione di una trentina di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 16 anni.

L’Amministrazione comunale ha supportato le famiglie attraverso un contributo straordinario di 10.000 euro al fine di ridurre il costo della retta settimanale. A questo si è aggiunto il finanziamento della Regione Emilia-Romagna del Progetto “Bonus rette”, grazie al quale le famiglie con ISEE inferiore a 28.000 euro saranno rimborsate fino a 336 euro per ogni figlio.

L’Amministrazione comunale ringrazia vivamente gli educatori e le educatrici del centro estivo. Sentiti ringraziamenti per l’organizzazione anche a Enrico Belluzzi della Polisportiva Quarantolese, così come alle associazioni e agli esperti che hanno contribuito a rendere straordinario il centro estivo di San Prospero.