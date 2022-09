Festa dell’Uva a Castenaso 67esima edizione, dal 14 al 18 settembre 2022

«Nessun evento è come la Festa dell’Uva: giunta quest’anno alla sua 67ma edizione, racconta e rappresenta l’evoluzione della nostra Castenaso. La prima edizione si svolse nel 1954, con la finalità benefica di raccogliere fondi per la Casa di assistenza e riposo “Damiani”, che ospitava le persone indigenti del nostro territorio. L’organizzazione fu assegnata all’Ente Comunale di Assistenza, per poi passare all’Acacus e infine, dal 2008, a Proloco. In questo 2022 è stato rinnovato parzialmente il consiglio direttivo: nuove idee e molte conferme dopo due anni di difficoltà. È iniziato un lavoro corale con sinergie nuove, scambio di idee e comunione di intenti per realizzare una “grande Festa” che coinvolgerà tutta Castenaso».

Così il Consiglio direttivo di Proloco Castenaso Aps presenta l’edizione 2022 della grande festa cittadina, in programma dal 14 al 18 settembre, tradizionalmente nel terzo fine settimana del mese. Come sempre sono tantissimi i volontari e le associazioni coinvolte, senza cui — di certo — la Festa dell’uva non sarebbe possibile. Con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, delle Forze dell’Ordine di Castenaso, Comitato Commercianti ComCom, Ascom, Confcommercio e Parrocchia di Castenaso.

Quali eventi ci attendono dunque dal 14 al 18 settembre?

Strade pedonalizzate, negozi aperti con promozioni e omaggi, stand gastronomici e degustazioni; mercato straordinario e artigianato artistico. E naturalmente concerti, intrattenimenti, spettacoli, esibizioni. Nel 2022 c’è una novità: sabato 17 settembre, presso gli impianti di via dello Sport scatta una giornata intera dedicata al movimento e al benessere, con la partecipazione di 18 associazioni sportive. Si comincia alle 9.

Mercoledì 14 il prologo con la serata in musica al Centro commerciale shopping Stellina;

giovedì 15 i creativi di Fantacrea saranno presenti in via XXI ottobre, via Marconi, via Nasica; concerto live alla Caféteria Vintage; nell’atrio del municipio di piazza Bassi 1 mostra fotografica del gruppo ‘La Rocca’, inaugurazione alle 19:30.

venerdì 16 (e sabato 17) Notte Bianca dalle 19 alle 24; sempre venerdì la caccia al tesoro per bambini da 6 a 11 anni alle ore 18 (ritrovo in piazza Bassi) e lo spettacolo ‘Allermagia Magic Show’ con talenti della magia di fama internazionale, ore 20:45 al palco della Bassa Benfenati.

Da segnalare la biciclettata promossa da Fiab ‘Castenaso, Canapa, Chiese e Cortili: la SbiCCCCiclata!’ (ritrovo ore 16 al bar ‘Lo Sboccio’ di via dello Sport) attraverso frazioni e borghi rurali della pianura per circa 20 chilometri.

domenica 18 festa di strada dalle 10 alle 24 e il mercatino dei piccoli per tutto il giorno. Come di consueto, appuntamento con lo spettacolo pirotecnico di chiusura alle 23:30.

Per l’intera durata della Festa, rievocazione storica organizzata da Legiones in Agro Boiorum, qualificata come “Manifestazione storica della Regione Emilia-Romagna; il trenino della festa offerto da Watami che percorrerà tutto il percorso interessato dalla manifestazione.

Continua infine “ART’Idice 2022 – Contemporaneità torrenziale artistica sulle sponde di un fiume”, la rassegna d’arte organizzata da ProLoco Castenaso APS, con la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Castenaso e il sostegno dello sponsor BCC Felsinea. Al Centro Culturale “La Scuola”, in Via della Pieve 35, a Marano di Castenaso. Dal 15 al 18 settembre (ed in seguito anche dal 22 al 25) esporranno Antonio Chiarioni e Piero Catalano.