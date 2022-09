“Sport sotto le stelle” domani sera in piazza della Vittoria a Castelfranco Emilia

Appuntamento da non perdere domani sera a Castelfranco Emilia dove, a partire dalle 21.00, sul grande palco di Piazza della Vittoria, protagonista assoluto sarà lo “Sport sotto le stelle”, una serata interamente dedicata ad alcune fra le eccellenze della nostra comunità sportiva.

Un appuntamento molto atteso dove, dopo il ringraziamento ufficiale dell’Amministrazione e un saluto di buon augurio alle squadre che parteciperanno ai campionati regionali e nazionali nel corso dell’anno sportivo che sta per iniziare, il pubblico potrà assistere alle performance della scuola di ginnastica artistica e di coregrafia La Trottola, un’eccellenza a livello nazionale.

Il gruppo, allenato da Patrizia Marlettini, ha calcato le scene nazionali e internazionali guadagnando successi e riconoscimenti in occasione di numerose competizioni agonistiche e di alcuni fra i talent show più seguiti e amati dal pubblico televisivo: nel luglio 2018 a Oslo, in Norvegia, in occasione del World Gym for Life Challenge, le dodici giovani de’ La Trottola si sono aggiudicate il pass per poter accedere al galà finale tra le 17 migliori squadre del mondo; nel maggio dello stesso anno hanno presentato la loro esibizione anche a Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Infine, è del febbraio di quest’anno l’applauditissima performance delle 14 ragazze de La Trottola a Italia’s Got Talent, in onda su Sky 1.

Ingresso gratuito.