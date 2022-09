Consegna dell’autorizzazione AEO alla Fresenius HemoCare Italia Srl di Mirandola

I funzionari del team AEO dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli dell’Ufficio di Modena hanno consegnato all’Amministratore Delegato e al referente AEO di Fresenius HemoCare Italia Srl Mirandola l’autorizzazione AEO (Authorized Economic Operator).

La società Fresenius HemoCare Italia Srl, prestigiosa realtà nel settore biomedicale, svolge attività di sviluppo e di produzione di filtri e di sistemi per la rimozione selettiva di cellule dal sangue e dai suoi componenti. Svolge, inoltre, attività di ricerca e sviluppo per l’innovazione dei dispositivi per la filtrazione del sangue.

Con l’autorizzazione AEO, l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli attesta che l’azienda soddisfa tutti i requisiti di affidabilità amministrativa, finanziaria e doganale nonché gli standard di sicurezza per la movimentazione delle merci da e verso l’estero, in linea con le normative comunitarie che regolano i rapporti tra i soggetti privati e le autorità incaricate del controllo negli scambi internazionali.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’Ufficio verifica l’esistenza di un sistema efficace di gestione delle scritture contabili e commerciali, una sana situazione finanziaria e una sicura catena logistica e dei trasporti, nonché una specifica competenza in materia doganale.

L’autorizzazione AEO consentirà all’azienda di beneficiare di una maggiore velocità e semplificazione nella gestione dei flussi di importazione ed esportazione dei beni prodotti grazie ad una specifica cooperazione con le Autorità doganali.

ADM prosegue nell’attività a supporto delle Aziende operanti nel commercio internazionale interessate all’ottenimento dell’autorizzazione AEO.

Un maggior numero di operatori economici certificati AEO, infatti, garantisce un quadro di affidabilità, stabilità e sicurezza del commercio a vantaggio del sistema economico del Paese.