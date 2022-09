Bike pride Bicipolitana, circa 3mila persone hanno partecipato alla parata in bicicletta

La pioggia e il maltempo non hanno fermato il Bike Pride edizione Bicipolitana partito alle 16 da Piazza Lucio Dalla. Un corteo colorato di 3000 persone ha attraversato Bologna per poi rientrare in Piazza Lucio Dalla.

E’ stato possibile realizzate le immagini da drone della formazione di un grande # hashtag (simbolo della Bicipolitana), realizzato prima della partenza della parata, grazie alla partecipazione di 500 persone (le prime ad essersi iscritte) che hanno indossato le magliette dei quattro colori del logo della Bicipolitana (arancio, verde, azzurro e fucsia).