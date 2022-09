I Controlli dei Carabinieri modenesi nel fine settimana. Quattro persone segnalate per stupefacenti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, anche questo fine settimana hanno effettuato, numerosi controlli in diversi comuni della provincia, impiegando le pattuglie delle Tenenze e Stazioni competenti per territorio e gli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile delle Compagnie.

Le attività di controllo sono state concentrate in prossimità dei parchi e nelle piazze cittadine, con lo scopo di prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, l’abuso di bevande alcooliche e la somministrazione di alcool a minorenni. Durante tali servizi, a Fiorano Modenese, i militari della locale Stazione hanno controllato un 24 enne in sosta su un’autovettura, sorpreso con una dose di cocaina. A Carpi, l’equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso di due distinti controlli, hanno fermato due 23enni trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish. A Serramazzoni, nel corso della notte, la pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano ha controllato un’autovettura il cui conducente è stato trovato in possesso di alcuni frammenti di hashish. I quattro sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena.