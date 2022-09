Nasce la prima edizione dell’iniziativa “Sportello divulgativo”, dedicato alle aziende e agli imprenditori che desiderano ricevere sostegno. Il progetto è pensato non solo per chi vive particolari momenti di difficoltà, ma anche per chi desidera formarsi e diventare un volontario della Onlus e, quindi, aiutare chi ha bisogno.

Dopo il successo del primo grande evento nazionale tenutosi a giugno, la Onlus Imprenditore non sei solo (INSS), che dal 2018 sostiene gli imprenditori in difficoltà lavorando sulla prevenzione dei suicidi, presenta il primo Sportello divulgativo aperto a tutti venerdì 23 settembre a Bologna dalle 18.30 alle 20.00 presso Hotel Bologna Airport (via Marco Emilio Lepido, 203/14). Sarà una giornata di formazione gratuita focalizzata sull’identificazione delle 5 aree di fallimento imprenditoriale.

Grazie al lavoro sul campo con gli imprenditori, INSS ha individuato quali sono le cause che generalmente portano al fallimento di un’impresa così da lavorare in maniera mirata su ciascuna e riportare l’azienda che si affida al percorso della Onlus in attivo. Le aree identificate che più facilmente causano la crisi sono: la mancanza di una proposta di valore unica che consenta di differenziarsi sul mercato; la cattiva gestione della situazione finanziaria; una gestione delle risorse umane poco efficiente; la scarsa efficienza personale e la propensione alla vendita deficitaria.

Durante l’appuntamento del 23 settembre queste dinamiche verranno affrontate e saranno suggerite delle strategie di primo approccio. Verranno infine condivise esperienze personali di chi ha affrontato, gestito e superato il fallimento.

Un’occasione per conoscere la Onlus, le sue attività, i volontari e chi, grazie al sostegno di INSS, ce l’ha fatta. Nei prossimi mesi verranno creati nuovi sportelli divulgativi in tutta Italia al fine di trasferire questa conoscenza acquisita a tutti gli imprenditori per aiutarli ad analizzare la loro azienda, individuare eventuali sintomi descritti, perché possano a chiedere aiuto per tempo.

Evento gratuito, si richiede la prenotazione registrandosi al sito https://imprenditorenonseisolo.it/vieni-a-conoscerci/